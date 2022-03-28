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СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм, работавших на войну РФ в Украине

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 марта 2022, 19:36
СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм, работавших на войну РФ в Украине
СБУ. фото "Радио Свобода"

С начала полномасштабной войны Служба безопасности Украины ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью более 100 тысяч фейковых аккаунтов.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Детали: Ботофермы действовали на территории Харькова, Черкасс, Тернополя, Полтавы и Закарпатья.

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Фейковые аккаунты были созданы в разных соцсетях, включая те, которые сейчас запрещены в Украине.

Через эту "армию ботов" распространялись фейки о войне РФ в Украине, происходило массированное навязывание и оправдание российской агрессии и идеологии, отметил Дехтяренко.

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Во время обысков правоохранители обнаружили:

▪️ более 100 комплектов GSM-шлюзов

▪️ почти 10 тыс. сим-карт различных мобильных операторов, которые использовали для маскировки преступной деятельности

▪️ ноутбуки и компьютерное оборудование с подтверждениями незаконных действий

▪️ черновую бухгалтерию

Указывается, что по этим фактам СБУ начала уголовное производство и проводит все мероприятия, необходимые для привлечения виновных к ответственности.

Преступление квалифицируется по ст.110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и предусматривает наказание лишением свободы сроком до 15 лет.

Темы: СБУвойна
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