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Байден подав бюджет США, який передбачає мільярди Україні на протидію Росії

Понеділок, 28 березня 2022, 19:50

Президент США Джо Байден вніс пропозицію про бюджет на 2023 рік, що включає збільшення фінансування безпеки як усередині країни, так і за кордоном.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Пропонований бюджет включає $6,9 мільярда на Європейську ініціативу стримування та НАТО, а також на "протидію російській агресії для підтримки України".

Байден збирається розповісти про свою пропозицію щодо бюджету пізніше у понеділок.

"У бюджеті передбачено $682 мільйони для України, що на $219 мільйонів більше, ніж у 2021 році, щоб продовжувати протидіяти російському шкідливому впливу та задовольняти потреби, пов’язані з безпекою, енергетикою, питаннями кібербезпеки, дезінформацією, макроекономічною стабілізацією та стійкість громадянського суспільства", - йдеться у проєкті.

Щоб залучити інвестиції та скоротити дефіцит, бюджет передбачає новий "мінімальний податок на мільярдерів", який включає не тільки мільярдерів і застосовується до всіх, хто має більше $100 мільйонів, і який забезпечить виплату найбагатшими 0,01% домогосподарств не менше "20 % від загального доходу як федерального прибуткового податку".

Він також збільшує ставку, яку корпорації сплачують із прибутку, і містить "додаткові заходи, які гарантують, що транснаціональні корпорації, які працюють у Сполучених Штатах, не можуть використовувати податкові притулки для зниження глобального мінімального податку".

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Чиновники кажуть, що оцінки інфляції, відображені у бюджеті, були встановлені у листопаді — до вторгнення Путіна в Україну, що спричинило напругу в економіці та повсюдне підвищення цін.

У своїй заяві Байден сказав, що бюджет "включає історичне скорочення дефіциту, історичні інвестиції в нашу безпеку вдома і за кордоном, а також безпрецедентну прихильність до побудови економіки, в якій у кожного є шанс досягти успіху".

Теми: БайденСШАвійна
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