Байден подав бюджет США, який передбачає мільярди Україні на протидію Росії
Президент США Джо Байден вніс пропозицію про бюджет на 2023 рік, що включає збільшення фінансування безпеки як усередині країни, так і за кордоном.
Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".
Пропонований бюджет включає $6,9 мільярда на Європейську ініціативу стримування та НАТО, а також на "протидію російській агресії для підтримки України".
Байден збирається розповісти про свою пропозицію щодо бюджету пізніше у понеділок.
"У бюджеті передбачено $682 мільйони для України, що на $219 мільйонів більше, ніж у 2021 році, щоб продовжувати протидіяти російському шкідливому впливу та задовольняти потреби, пов’язані з безпекою, енергетикою, питаннями кібербезпеки, дезінформацією, макроекономічною стабілізацією та стійкість громадянського суспільства", - йдеться у проєкті.
Щоб залучити інвестиції та скоротити дефіцит, бюджет передбачає новий "мінімальний податок на мільярдерів", який включає не тільки мільярдерів і застосовується до всіх, хто має більше $100 мільйонів, і який забезпечить виплату найбагатшими 0,01% домогосподарств не менше "20 % від загального доходу як федерального прибуткового податку".
Він також збільшує ставку, яку корпорації сплачують із прибутку, і містить "додаткові заходи, які гарантують, що транснаціональні корпорації, які працюють у Сполучених Штатах, не можуть використовувати податкові притулки для зниження глобального мінімального податку".
Чиновники кажуть, що оцінки інфляції, відображені у бюджеті, були встановлені у листопаді — до вторгнення Путіна в Україну, що спричинило напругу в економіці та повсюдне підвищення цін.
У своїй заяві Байден сказав, що бюджет "включає історичне скорочення дефіциту, історичні інвестиції в нашу безпеку вдома і за кордоном, а також безпрецедентну прихильність до побудови економіки, в якій у кожного є шанс досягти успіху".