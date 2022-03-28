Байден подал бюджет США, предусматривающий миллиарды Украине на ботьбу России

Президент США Джо Байден внес предложение о бюджете на 2023 год, включающее увеличение финансирования безопасности как внутри страны, так и за рубежом.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Предлагаемый бюджет включает $6,9 миллиарда на Европейскую инициативу сдерживания и НАТО, а также "противодействие российской агрессии для поддержки Украины".

Байден собирается рассказать о своем предложении по бюджету позже в понедельник.

"В бюджете предусмотрено $682 миллиона для Украины, что на $219 миллионов больше, чем в 2021 году, чтобы продолжать противодействовать российскому вредному влиянию и удовлетворять потребности, связанные с безопасностью, энергетикой, вопросами кибербезопасности, дезинформацией, макроэкономической стабилизацией", – говорится в проекте.

Чтобы привлечь инвестиции и сократить дефицит, бюджет предусматривается новый "минимальный налог на миллиардеров", который включает не только миллиардеров и применяется ко всем, кто имеет более $100 миллионов, и обеспечит выплату богатыми 0,01% домохозяйствами не менее "20% от общего дохода как федерального подоходного налога".

Он также увеличивает ставку, которую корпорации уплачивают из прибыли, и содержит "дополнительные меры, гарантирующие, что транснациональные корпорации, работающие в Соединенных Штатах, не смогут использовать налоговые убежища для снижения глобального минимального налога".

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Чиновники говорят, что оценки инфляции, отраженные в бюджете, были установлены в ноябре — до вторжения Путина в Украину, что повлекло за собой напряжение в экономике и повсеместное повышение цен.

В своем заявлении Байден сказал, что бюджет "включает историческое сокращение дефицита, исторические инвестиции в нашу безопасность дома и за рубежом, а также беспрецедентную приверженность построению экономики, в которой у каждого есть шанс добиться успеха".