Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден подал бюджет США, предусматривающий миллиарды Украине на ботьбу России

Понедельник, 28 марта 2022, 19:50

Президент США Джо Байден внес предложение о бюджете на 2023 год, включающее увеличение финансирования безопасности как внутри страны, так и за рубежом.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Предлагаемый бюджет включает $6,9 миллиарда на Европейскую инициативу сдерживания и НАТО, а также "противодействие российской агрессии для поддержки Украины".

Байден собирается рассказать о своем предложении по бюджету позже в понедельник.

"В бюджете предусмотрено $682 миллиона для Украины, что на $219 миллионов больше, чем в 2021 году, чтобы продолжать противодействовать российскому вредному влиянию и удовлетворять потребности, связанные с безопасностью, энергетикой, вопросами кибербезопасности, дезинформацией, макроэкономической стабилизацией", – говорится в проекте.

Чтобы привлечь инвестиции и сократить дефицит, бюджет предусматривается новый "минимальный налог на миллиардеров", который включает не только миллиардеров и применяется ко всем, кто имеет более $100 миллионов, и обеспечит выплату богатыми 0,01% домохозяйствами не менее "20% от общего дохода как федерального подоходного налога".

Он также увеличивает ставку, которую корпорации уплачивают из прибыли, и содержит "дополнительные меры, гарантирующие, что транснациональные корпорации, работающие в Соединенных Штатах, не смогут использовать налоговые убежища для снижения глобального минимального налога".

ВИДЕО ДНЯ

Чиновники говорят, что оценки инфляции, отраженные в бюджете, были установлены в ноябре — до вторжения Путина в Украину, что повлекло за собой напряжение в экономике и повсеместное повышение цен.

В своем заявлении Байден сказал, что бюджет "включает историческое сокращение дефицита, исторические инвестиции в нашу безопасность дома и за рубежом, а также беспрецедентную приверженность построению экономики, в которой у каждого есть шанс добиться успеха".

Темы: БайденСШАвойна
Главное сегодня

обновленоСводка Генштаба: Россияне начали мобилизовать своих военных в Приднестровье

РФ нанесла ракетные удары по Полтаве и Кременчугу

NYT: Впервые за время войны США помогут передать Украине танки

Кто пошел в "гауляйтеры", делайте себе прописку в Ростове – Зеленский

Удар по Белгороду, вероятно, усложнит для РФ атаки на Харьков – разведка Британии

В Сербии разгорелся скандал из-за продажи оружия Украине

Все новости...
Байден
Это война россиян, а не только путина
Байден заявил, что не призывал к смене режима в России
Макрон не согласился с Байденом, который назвал Путина "мясником"
Последние новости
09:42
видеоДесантники из ПТРК "Корсар" уничтожили 2 российских вертолета
09:21
Михаил Дубинянский: Если завтра мир
09:05
Ночь в регионах: ракетные удары по Полтаве, Днепру и Кривому Рогу, "горячо" на востоке и юге
08:54
Днепропетровщина: ракеты попали в АЗС и другой объект, двое раненых
08:46
Хакеры слили 15 ГБ данных, похищенных у РПЦ – Anonymous
08:31
На границе между Мексикой и США резко вырос поток украинцев-беженцев в Штаты
08:16
Зеленский отказался комментировать взрывы в Белгороде
07:59
Благодаря Starlink в Ирпене возобновили связь
07:37
фотоЛуганщина: за сутки отбиты 9 атак, россияне повредили 31 здание
07:26
обновленоСводка Генштаба: Россияне начали мобилизовать своих военных в Приднестровье
Все новости...