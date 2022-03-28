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На Одещині рекламними білбордами укріплять барикади

Понеділок, 28 березня 2022, 19:50

На Одещині демонтують білборди й використають їх на потреби оборони області.

Джерело: голова Одеської ОДА/ОВА Максим Марченко у Telegram.

Пряма мова: "Сьогодні доручив демонтувати всі білборди, крім тих, які вказують, куди йти російському кораблю та підрозділам окупантів. Метал з них буде використаний для потреб сил оборони Одещини".

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що по всій країні відбувається масштабний демонтаж незаконної реклами, особливо в регіонах, які близькі до фронту.  

Він виклав відео демонтажу білбордів на Київщині та повідомив, зазначив, що тепер вони служитимуть силам оборони – ними укріплять барикади, а з найбільш міцних частин, зокрема металопрокату в основі конструкцій, зроблять протитанкові їжаки.

Також Кубраков додав, що з перших днів війни відбувається демонтаж дорожних знаків, щоб дезорієнтувати ворожі війська. Зараз вони зберігаються на складах, і після війни повернуться на українські дороги.

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Пряма мова Кубракова: "І, звісно ж, залишимо на пам’ять про перемогу уже відомі на весь світ знаки (з незначним цензоруванням), що вказують на єдиний можливий напрямок руху для сил окупанта на нашій землі".

Теми: Одеська областьдороги
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