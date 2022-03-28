Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Одесской области рекламными билбордами укрепят баррикады

Понедельник, 28 марта 2022, 19:50

В Одесской области демонтируют билборды и используют их на нужды обороны области.

Источник: глава Одесской ОГА/ОВА Максим Марченко в Telegram.

Прямая речь: "Сегодня поручил демонтировать все билборды, кроме тех, которые указывают, куда идти русскому кораблю и подразделениям оккупантов. Металл из них будет использован для нужд сил обороны Одесщины.

Реклама:

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что по всей стране происходит масштабный демонтаж незаконной рекламы, особенно в регионах, близких к фронту.

Он выложил видео демонтажа билбордов на Киевщине и сообщил, что теперь они будут служить силам обороны – ими укрепят баррикады, а из наиболее прочных частей, в частности металлопроката в основе конструкций, сделают противотанковые ежи.

ВИДЕО ДНЯ

Также Кубраков добавил, что с первых дней войны происходит демонтаж дорожных знаков, чтобы дезориентировать вражеские войска. Сейчас они хранятся на складах и после войны вернутся на украинские дороги.

Прямая речь Кубракова: "И, конечно, оставим на память о победе уже известные на весь мир знаки (с незначительным цензорированием), указывающие на единственное возможное направление движения для сил оккупанта на нашей земле".

Темы: Одесская областьдороги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Одесская область
Взятку за установку солнечной батареи на крыше колонии требовали с иностранца в Одесской области
Одесская область: ночью над морем сбили 8 ракет
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Последние новости
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
Все новости...
Реклама: