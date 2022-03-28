В Одесской области рекламными билбордами укрепят баррикады

В Одесской области демонтируют билборды и используют их на нужды обороны области.

Источник: глава Одесской ОГА/ОВА Максим Марченко в Telegram.

Прямая речь: "Сегодня поручил демонтировать все билборды, кроме тех, которые указывают, куда идти русскому кораблю и подразделениям оккупантов. Металл из них будет использован для нужд сил обороны Одесщины.

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что по всей стране происходит масштабный демонтаж незаконной рекламы, особенно в регионах, близких к фронту.

Он выложил видео демонтажа билбордов на Киевщине и сообщил, что теперь они будут служить силам обороны – ими укрепят баррикады, а из наиболее прочных частей, в частности металлопроката в основе конструкций, сделают противотанковые ежи.

Также Кубраков добавил, что с первых дней войны происходит демонтаж дорожных знаков, чтобы дезориентировать вражеские войска. Сейчас они хранятся на складах и после войны вернутся на украинские дороги.

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Прямая речь Кубракова: "И, конечно, оставим на память о победе уже известные на весь мир знаки (с незначительным цензорированием), указывающие на единственное возможное направление движения для сил оккупанта на нашей земле".