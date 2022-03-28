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США розмістять у Німеччині шість літаків радіоелектронної боротьби

Понеділок, 28 березня 2022, 20:48

Збройні сили США передислокують шість літаків для радіоелектронної боротьби до Німеччини через війну Росії в Україні.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Шість літаків Boeing EA-18 Growler ВМС США разом із приблизно 240 солдатами будуть передислоковані зі Сполучених Штатів на базу Шпангдалем у землі Рейнланд-Пфальц.

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За словами Кірбі, винищувачі корисні, наприклад, для виведення з ладу протиповітряної оборони ворожої держави.

Кірбі наголошує, що машини не будуть використовуватися проти російських військ в Україні, а мають служити для зміцнення східного флангу НАТО та діяти як стримуючий фактор для Росії.

Передача була узгоджена з федеральним урядом Німеччини.

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Теми: СШАЄСНімеччинаНАТО
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