США разместят в Германии шесть самолетов радиоэлектронной борьбы
Вооруженные силы США передислоцируют шесть самолетов для радиоэлектронной борьбы в Германию из-за войны России в Украине.
Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Шесть самолетов Boeing EA-18 Growler ВМС США вместе с примерно 240 солдатами будут передислоцированы из Соединенных Штатов на базу Шпангдалем в земле Рейнланд-Пфальц.
По словам Кирби, истребители полезны, например, для выведения из строя противовоздушной обороны вражеского государства.
Кирби отмечает, что машины не будут использоваться против российских войск в Украине, а должны служить для укрепления восточного фланга НАТО и действовать в качестве сдерживающего фактора для России.
Передача была согласована с федеральным правительством Германии.