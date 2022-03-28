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США разместят в Германии шесть самолетов радиоэлектронной борьбы

Понедельник, 28 марта 2022, 20:48

Вооруженные силы США передислоцируют шесть самолетов для радиоэлектронной борьбы в Германию из-за войны России в Украине.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Шесть самолетов Boeing EA-18 Growler ВМС США вместе с примерно 240 солдатами будут передислоцированы из Соединенных Штатов на базу Шпангдалем в земле Рейнланд-Пфальц.

По словам Кирби, истребители полезны, например, для выведения из строя противовоздушной обороны вражеского государства.

Кирби отмечает, что машины не будут использоваться против российских войск в Украине, а должны служить для укрепления восточного фланга НАТО и действовать в качестве сдерживающего фактора для России.

Передача была согласована с федеральным правительством Германии.

Темы: СШАЕСГерманияНАТО
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