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У Тростянці окупанти закатували чоловіка

Мазуренко Альона Понеділок, 28 березня 2022, 20:50

У Тростянці, який звільнили від росіян, українські захисники виявили тіло чоловіка, якого закатували окупанти.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації м. Тростянець жорстоко знущались та вбили чоловіка.

Його тіло з множинними тілесними ушкодженнями виявили правоохоронці в гаражі після звільнення міста від окупантів 28 березня 2022 року. Особа загиблого встановлюється".

Деталі: За цим фактом розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим відділення поліції №1 (м.Тростянець).

Теми: Сумська областьокупаціяРосіявійна
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