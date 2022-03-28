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В Тростянце обнаружили тело мужчину, которого пытали оккупанты

Алена МазуренкоПонедельник, 28 марта 2022, 20:50
В Тростянце обнаружили тело мужчину, которого пытали оккупанты

В Тростянце, который был освобожден от россиян, украинские защитники обнаружили тело мужчины, которого пытали оккупанты.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации г. Тростянец жестоко издевались и убили мужчину.

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Его тело с множественными телесными повреждениями обнаружили правоохранители в гараже после освобождения города от оккупантов 28 марта 2022 года. Личность погибшего устанавливается".

Детали: По этому факту возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.2 ст.438 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям отделения полиции №1 (Тростянец).

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Темы: Сумская областьоккупацияРосcиявойна
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