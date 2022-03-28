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Як чинити спротив окупантам – бійці ССО розробили практичний порадник

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 березня 2022, 20:58
Як чинити спротив окупантам – бійці ССО розробили практичний порадник

Центр національного спротиву розробив чіткі інструкції протидії ворогу на окупованій території.

Джерело: сайт ЦНС

Деталі: На своєму сайті спецпризначенці Сил Спеціальних Операцій ЗСУ публікують практичні поради: як оборонятися у місті, як діяти, коли зник мобільний зв'язок та інтернет, як повідомити про переміщення ворожої техніки або непомітно та безпечно її знищити, як завести та викрасти  російський танк, а також діляться успіхами сил спротиву у боротьбі з агресором.

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"Для того, щоб стати непомітним месником, якого будуть боятися окупанти, потрібно знати тактику, медицину, безпеку в інтернеті, знати про саморобну зброю та ненасильницькі дії", - наголошують у Центрі національного спротиву.

Для цього спецпризначенці підготували практичний порадник  "Громадянський спротив на окупованих територіях" з рекомендаціями, якими може скористатися  кожен українець незалежно від віку, статі і професії, щоби деморалізувати окупанта, нищити його ресурси і робити свій внесок у перемогу.

 

У ньому розповідають про методи активного і пасивного опору населення, які можуть чинити навіть мешканці тимчасово зайнятих територій територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей, де окупант намагається взяти під контроль владу і залякувати населення.

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"Пасивний спротив є найбезпечнішим методом боротьби для усього населення", - наголошують спецпризначенці.

Дослівно: "Вашими діями ви можете спонукати окупантів приймати помилкові рішення, гальмувати їхню діяльність і мотивувати своїх земляків до наслідування.  Наприклад, можна доброзичливо вказувати окупанту невірний напрямок дороги, холодно ставитися до агресорів та колаборантів для зниження їх морального духу, бойкотувати участь у заходах окупантів під будь-якими приводами, робити анонімні дзвінки та залишати записки з погрозами у поштові скриньки. В результаті можна досягнути морального тиску ворога та знизити ефективність його дій. 

Активний спротив має на меті завдати шкоди ресурсам та живій силі окупантів. Це можуть бути диверсії у будинках, на промислових підприємствах, вивід з ладу транспорту, комунікацій та ліній електропередач.

Прості саботажі в побуті можуть проводити усі громадяни незалежно від віку чи статі. При цьому ви піддаєте себе мінімальному ризику розкриття чи травмування. Проведення систематичних саботажів на окупованих територіях деморалізує окупаційну адміністрацію, а ваш успіх буде підбадьорювати та надихати інших громадян на боротьбу.

На сьогодні однаково буде цінним - прокол шини на армійській вантажівці окупанта, що відійшов по справах та псування партії тканини, що має надійти для виготовлення бронежилетів військам окупанта".

Деталі: Також є рекомендації для чиновників, які обіймають керівні посади при адміністрації окупаційної влади, поліцейських, медиків, вчителів, начальників складів, священників і працівників паспортного столів.

 

Спецпризначенці радять мати алібі на час проведення спротиву, не обирати цілі неспіврозмірні з вашими можливостями і не вихвалятися про свої подвиги знайомим та своїм рідним.

Чим більше людей приєднується до спротиву, тим скоріше окупант зазнає нищівної  поразки.  Більше рекомендацій можна прочитати на сайті "Центр національного спротиву", а практичний порадник - скачати за посиланням.

Теми: війна
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