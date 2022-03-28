Как сопротивляться оккупантам – бойцы ССО разработали практическое руководство

Центр национального сопротивления разработал четкие инструкции по противодействию врагу на оккупированной территории.

Источник: сайт ЦНС

Детали: На своем сайте спецназовцы Сил Специальных Операций ВСУ публикуют практические советы: как обороняться в городе, как действовать, когда исчезла мобильная связь и интернет, как сообщить о перемещении вражеской техники или незаметно и безопасно ее уничтожить, как завести и угнать российский танк , а также делятся успехами сил сопротивления в борьбе с агрессором.

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"Для того чтобы стать незаметным мстителем, которого будут бояться оккупанты, нужно знать тактику, медицину, безопасность в интернете, знать о самодельном оружии и ненасильственных действиях", - отмечают в Центре национального сопротивления.

Для этого спецназовцы подготовили практическое руководство "Гражданское сопротивление на оккупированных территориях" с рекомендациями, которыми может воспользоваться каждый украинец независимо от возраста, пола и профессии, чтобы деморализовать оккупанта, уничтожать его ресурсы и вносить свой вклад в победу.

В нем рассказывают о методах активного и пассивного сопротивления населения, которые могут оказывать даже жители временно занятых территорий на территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, где оккупант пытается взять под контроль власть и запугивать население.

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"Пассивное сопротивление является самым безопасным методом борьбы для всего населения", - отмечают спецназовцы.

Дословно: "Вашими действиями вы можете побуждать оккупантов принимать ошибочные решения, тормозить их деятельность и мотивировать своих земляков к подражанию. Например, можно доброжелательно указывать оккупанту неверное направление дороги, холодно относиться к агрессорам и коллаборантам для снижения их морального духа, бойкотировать участие в мероприятиях под любыми предлогами, делать анонимные звонки и оставлять записки с угрозами в почтовых ящиках, что позволяет достичь морального давления на врага и снизить эффективность его действий.

Активное сопротивление призвано нанести ущерб ресурсам и живой силе оккупантов. Это могут быть диверсии в домах, промышленных предприятиях, вывод из строя транспорта, коммуникаций и линий электропередач.

Простые саботажи в быту могут проводить все граждане независимо от возраста или пола. При этом вы подвергаете себя минимальному риску раскрытия или травмирования. Проведение систематических саботажей на оккупированных территориях деморализует оккупационную администрацию, а ваш успех будет подбадривать и вдохновлять других граждан на борьбу.

На сегодняшний день все будет ценным - прокол шины на армейском грузовике оккупанта, отошедшего по делам и порча партии ткани, которая должна поступить для изготовления бронежилетов войскам оккупанта".

Детали: Также есть рекомендации для чиновников, занимающих руководящие должности при администрации оккупационных властей, полицейских, медиков, учителей, начальников складов, священников и работников паспортного столов.

Спецназ советуют иметь алиби на время проведения сопротивления, не выбирать цели, несоразмерные с вашими возможностями, и не хвастаться своими подвигами знакомым и родным.

Чем больше людей присоединяется к сопротивлению, тем скорее оккупант терпит сокрушительное поражение, подеркивают в ССО. Больше рекомендаций можно прочитать на сайте "Центр национального сопротивления", а практическое руководство – скачать по ссылке.