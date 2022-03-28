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Україна планує експортувати електроенергію до Польщі

Понеділок, 28 березня 2022, 21:03

Україна відновлює добові аукціони з розподілу міждержавних перетинів для експорту електроенергії в Польщу.

Про це йдеться у заяві "Укренерго", пише "Європейська правда".

Це перший аукціон після об’єднання енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

Наразі між українською та європейською енергосистемами, які працюють синхронно, немає комерційних обмінів. Така умова була передбачена Угодою між "Укренерго" та ENTSO-E на час пробного періоду синхронної роботи.

Перший аукціон пройде 28 березня на день поставки 30 березня (фактична дата початку експорту). Обсяг перетину, що виставлено на аукціон, складає 210 МВт (щогодини).

"Початок експорту електроенергії дозволить Україні отримати додаткові ресурси для відновлення та розвитку  енергетичної інфраструктури України в умовах війни. Всього пропускна спроможність між Україною та ENTSO-E cкладає до 2 тисяч МВт та матиме прямий економічний ефект для країни в декілька мільярдів доларів на рік. Водночас для європейських країн українська електроенергія, 70% якої вже зараз складається з низьковуглецевих джерел, відкриває широкі можливості для заміщення російського газу", - пояснили в "Укренерго".

Нагадаємо, 16 березня Україна приєдналася до Єдиної енергосистеми Європи ENTSO-E.

ВІДЕО ДНЯ

Відеоінтерв’ю на цю тему з головою правління компанії "Укренерго" Володимиром Кудрицьким можна подивитися на нашому YouTube-каналі, а текстова версія розмови - у матеріалі Голова "Укренерго": Наш вступ до енергосистеми ЄС – це стратегічний програш Росії.

Теми: ЄСПольщаУкраїна
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