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Украина планирует экспортировать электроэнергию в Польшу

Понедельник, 28 марта 2022, 21:03

Украина возобновляет суточные аукционы по распределению межгосударственных связей для экспорта электроэнергии в Польшу.

Об этом говорится в заявлении "Укрэнерго", пишет "Европейская правда".

Это первый аукцион после объединения энергосистем Украины с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.

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В настоящее время между украинской и европейской энергосистемами, работающими синхронно, нет коммерческих обменов. Такое условие было предусмотрено Соглашением между Укрэнерго и ENTSO-E на время пробного периода синхронной работы.

Первый аукцион пройдет 28 марта в день поставки 30 марта (фактическая дата начала экспорта). Объем пересечения, выставленный на аукцион, составляет 210 МВт (ежечасно).

"Начало экспорта электроэнергии позволит Украине получить дополнительные ресурсы для восстановления и развития энергетической инфраструктуры Украины в условиях войны. Всего пропускная способность между Украиной и ENTSO-E составляет до 2 тысяч МВт и будет иметь прямой экономический эффект для страны в несколько миллиардов долларов в год. В то же время, для европейских стран украинская электроэнергия, 70% которой уже сейчас состоит из низкоуглеродистых источников, открывает широкие возможности для замещения российского газа", - пояснили в "Укрэнерго".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 16 марта Украина присоединилась к Единой энергосистеме Европы ENTSO-E

Видеоинтервью с главой правления компании "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким можно посмотреть на нашем YouTube-канале, а текстовая версия разговора – в материале Глава "Укрэнерго": Наше вступление в энергосистему ЕС – это стратегический проигрыш России.

Темы: ЕСПольшаУкраина
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