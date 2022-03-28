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Окупанти викрали чоловіка на Сумщині й допитували на Київщині

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 березня 2022, 21:10
Окупанти викрали чоловіка на Сумщині й допитували на Київщині
Дмитро Живицький

Російські військові вивезли мешканця Сумщини до Київської області, де допитували з погрозами, а потім відвезли назад.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Facebook

Деталі: Автомобіль місцевого мешканця зупинили на одному з блокпостів Конотопського району. Окупанти почали перевірку документів та автомобіля, а після цього витягли його з власної машини, заштовхали у свою і повезли до Київської області.

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"Там надягли наручники, роздягли і довго тримали біля сіновалу на холоді. Пізніше, погрожуючи вбивством, почали допитувати про саме місто Конотоп та позиції ЗСУ в районі. Після цього чоловіка відвезли назад до його машини, віддали одяг і повернули телефон без сім-карти", - розповів Живицький.

Крім того, нещодавно у Путивлі військові РФ взяли в полон 21-річного хлопця. Відомо, що чоловіка викрали разом із машиною "Фіат Сієна" ВМ8956АТ.

Голова ОВА повідомив також про постраждалих у Тростянці, який нещодавно було звільнено від окупантів. У суботу та неділю до сумської лікарні доставляли постраждалих мирних жителів Тростянця.

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Зокрема, одна жінка отримала проникаюче осколкове поранення під час артобстрілу військовими РФ ще 9 березня. Іншу поранило осколком шість днів тому. Обом постраждалим надали медичну допомогу. По місту продовжують збирати поранених.

У неділю росіяни вчергове обстріляли будинки мирних жителів Сумщини. Постраждали люди з Лебедина, Великої Писарівки, Олександрівки та Великого Самбору. У них пошкоджені помешкання після обстрілів.

Дослівно: "Сьогодні, під час повітряних тривог по Сумщині, російська ворожа армія обстріляла наші території ракетами "повітря-земля" та скинула авіабомби. Усі прильоти — Сумський район".

Теми: Сумська областьвійна
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