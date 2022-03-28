Оккупанты похитили мужчину в Сумской области и допрашивали в Киевской

Российские военные вывезли жителя Сумской области в Киевскую область, где допрашивали с угрозами, а затем отвезли обратно.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Facebook

Детали: Автомобиль местного жителя остановили на одном из блокпостов Конотопского района. Оккупанты начали проверку документов и автомобиля, а затем вытащили его из собственной машины, затолкали в свою и повезли в Киевскую область.

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"Там надели наручники, раздели и долго держали возле сеновала на холоде. Позже, угрожая убийством, начали допрашивать о самом городе Конотоп и позициях ВСУ в районе. После этого мужчину отвезли обратно в его машину, отдали одежду и вернули телефон без сим-карты", – рассказал Живицкий.

Кроме того, недавно в Путивле военные РФ взяли в плен 21-летнего парня. Известно, что мужчину похитили вместе с машиной "Фиат Сиена" ВМ8956АТ.

Глава ОВА сообщил также о пострадавших в Тростянце, который недавно был освобожден от оккупантов. В субботу и воскресенье в Сумскую больницу доставляли пострадавших мирных жителей.

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В частности, одна женщина получила проникающее осколочное ранение во время артобстрела военными РФ еще 9 марта. Другую ранило осколком шесть дней назад. Обеим пострадавшим была оказана медицинская помощь. По городу продолжают собирать раненых.

В воскресенье россияне в очередной раз обстреляли дома мирных жителей Сумской области. Пострадали люди из Лебедина, Великой Писаревки, Александровки и Великого Самбора. В них повреждены жилища после обстрелов.

Дословно: "Сегодня во время воздушных тревог по Сумской области российская вражеская армия обстреляла наши территории ракетами "воздух-земля" и сбросила авиабомбы. Все прилеты – Сумской район".