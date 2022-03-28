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Глава МЗС Британії: ми не повинні дозволити продати Україну

Понеділок, 28 березня 2022, 21:38

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Україна не повинна бути продана в мирних переговорах з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Ми повинні забезпечити, щоб будь-які майбутні переговори не закінчилися продажем України або повторенням помилок минулого", - сказала Трасс.

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За її словами, президент Росії Владімір Путін не має отримати вигоду від вторгнення в Україну.

"Ми пам’ятаємо непросте врегулювання 2014 року, яке не змогло дати Україні тривалу безпеку. Путін просто повернувся за більшим. Тому ми не можемо дозволити йому виграти цю жахливу агресію".

Раніше прем’єр Британії Борис Джонсон заявляв, що Україна зараз "розплачується" за те, що Захід довгі роки не розумів загрози, яку становить Владімір Путін.

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Теми: Велика БританіявійнаУкраїна
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