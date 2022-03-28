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Глава МИД Британии: мы не должны позволить продать Украину

Понедельник, 28 марта 2022, 21:38

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Украина не должна быть продана в мирных переговорах с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Мы должны обеспечить, чтобы какие-либо будущие переговоры не закончились продажей Украины или повторением ошибок прошлого", - сказала Трасс.

По ее словам, президент России Владимир Путин не должен извлечь выгоду из вторжения в Украину.

"Мы помним непростое урегулирование 2014 года, которое не смогло предоставить Украине длительную безопасность. Путин просто вернулся за большим. Поэтому мы не можем позволить ему выиграть ужасную агрессию".

Ранее премьер Британии Борис Джонсон заявлял, что Украина сейчас "расплачивается" за то, что Запад долгие годы не понимал угрозу, которую представляет Владимир Путин.

Темы: ВеликобританиявойнаУкраина
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