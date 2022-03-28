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Укроборонпром переносить заводи у безпечні місця, весь документообіг – поза Україною

Світлана КізіловаПонеділок, 28 березня 2022, 21:56

Станом на 28 квітня Укроборонпром продовжує переносити свої підприємств на безпечні території, а документообіг завдяки Microsoft ведеться поза межами України.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook

Деталі: Держконцерн констатує, що підприємства Укроборонпрому виконують щоденний графік виробництва та ремонту військової техніки, погоджений головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним на 100 відсотків щодня.

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Крім того, кожного дня Укроборонпром передає українській армії необхідну військову техніку.

Дослівно: "З міркувань безпеки ми навмисне не говоримо скільки та якої саме, однак виробництво, можернізація та її ремонт здійснюються цілодобово.

Підприємства Укроборонпрому освоїли ремонт російської трофейної техніки. Йдеться, зокрема, про реактивні системи залпового вогню "Смерч" та "Ураган" а також зенітно-ракетний комплекс "Оса".

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Деталі: Крім того, Укроборонпром з перших днів війни здійснює перенесення своїх підприємств на безпечні територію.

Дослівно: "Це стосується і документообігу – завдяки компанії Microsoft документообіг розміщений та ведеться у хмарному сховищі поза межами України. Також наші оборонні підприємства отримали першу партію супутникового інтернету "Старлінк".

Теми: Укроборонпромвійна
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