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Укроборонпром переносит заводы, весь документооборот – вне Украины

Светлана КизиловаПонедельник, 28 марта 2022, 21:56

\По состоянию на 28 апреля Укроборонпром продолжает переносить свои предприятия на безопасные территории, а документооборот благодаря Microsoft ведется за пределами Украины.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook

Детали: Госконцерн констатирует, что предприятия Укроборонпрома выполняют ежедневный график производства и ремонта военной техники, согласованный главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на 100% ежедневно.

Кроме того, ежедневно Укроборонпром передает украинской армии необходимую военную технику.

Дословно: "Из соображений безопасности мы умышленно не говорим, сколько и какой именно, однако производство, модернизация и ее ремонт осуществляются круглосуточно.

Предприятия Укроборонпрома освоили ремонт российской трофейной техники. Речь идет, в частности, о реактивных системах залпового огня "Смерч" и "Ураган", а также зенитно-ракетном комплексе "Оса".

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Детали: Кроме того, Укроборонпром с первых дней войны осуществляет перенос своих предприятий на безопасную территорию.

Дословно: "Это касается и документооборота – благодаря компании Microsoft документооборот размещен и ведется в облачном хранилище вне Украины. Также наши оборонные предприятия получили первую партию спутникового интернета "Старлинк".

Темы: Укроборонпромвойна
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