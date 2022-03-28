Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Укроборонпром переносит заводы, весь документооборот – вне Украины

Светлана КизиловаПонедельник, 28 марта 2022, 21:56

\По состоянию на 28 апреля Укроборонпром продолжает переносить свои предприятия на безопасные территории, а документооборот благодаря Microsoft ведется за пределами Украины.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook

Реклама:

Детали: Госконцерн констатирует, что предприятия Укроборонпрома выполняют ежедневный график производства и ремонта военной техники, согласованный главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на 100% ежедневно.

Кроме того, ежедневно Укроборонпром передает украинской армии необходимую военную технику.

Дословно: "Из соображений безопасности мы умышленно не говорим, сколько и какой именно, однако производство, модернизация и ее ремонт осуществляются круглосуточно.

ВИДЕО ДНЯ

Предприятия Укроборонпрома освоили ремонт российской трофейной техники. Речь идет, в частности, о реактивных системах залпового огня "Смерч" и "Ураган", а также зенитно-ракетном комплексе "Оса".

Детали: Кроме того, Укроборонпром с первых дней войны осуществляет перенос своих предприятий на безопасную территорию.

Дословно: "Это касается и документооборота – благодаря компании Microsoft документооборот размещен и ведется в облачном хранилище вне Украины. Также наши оборонные предприятия получили первую партию спутникового интернета "Старлинк".

Темы: Укроборонпромвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Укроборонпром
Минобороны похвасталось украинскими дронами и отвергло упреки в отсутствии заказов
Госконцерн "Укроборонпром" окончательно реформировали в акционерное общество
Зеленский уволил главу "Укроборонпрома"
Последние новости
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
Все новости...
Реклама: