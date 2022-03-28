Укроборонпром переносит заводы, весь документооборот – вне Украины

\По состоянию на 28 апреля Укроборонпром продолжает переносить свои предприятия на безопасные территории, а документооборот благодаря Microsoft ведется за пределами Украины.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook

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Детали: Госконцерн констатирует, что предприятия Укроборонпрома выполняют ежедневный график производства и ремонта военной техники, согласованный главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на 100% ежедневно.

Кроме того, ежедневно Укроборонпром передает украинской армии необходимую военную технику.

Дословно: "Из соображений безопасности мы умышленно не говорим, сколько и какой именно, однако производство, модернизация и ее ремонт осуществляются круглосуточно.

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Предприятия Укроборонпрома освоили ремонт российской трофейной техники. Речь идет, в частности, о реактивных системах залпового огня "Смерч" и "Ураган", а также зенитно-ракетном комплексе "Оса".

Детали: Кроме того, Укроборонпром с первых дней войны осуществляет перенос своих предприятий на безопасную территорию.

Дословно: "Это касается и документооборота – благодаря компании Microsoft документооборот размещен и ведется в облачном хранилище вне Украины. Также наши оборонные предприятия получили первую партию спутникового интернета "Старлинк".