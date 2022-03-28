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На Донеччині й Луганщині ЗСУ знищили 12 танків і 10 БМП росіян

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 березня 2022, 22:05
фото ООС

На Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ за добу знищили 12 танків і 10 БМП росіян, в районі угруповання "Схід" - знешкодили до 70 чоловік особового складу ворога, 7 танків і 4 БМП.

Джерело: Операція об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Деталі: На Донецькому та Луганському напрямках за добу було відбито 7 атак ворога.

Українські захисники знищили 12 танків, 10 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки РФ.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та два безпілотних літальних апарати противника.

В районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська 3 рази атакували позиції українських захисників.

Окупанти зазнали втрат в живій силі та техніці: особового складу – до 70; танків – 7; БМП – 4; БПЛА – 2.

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Теми: Донецька областьЛуганська областьвійна
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