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На Донеччині й Луганщині ЗСУ знищили 12 танків і 10 БМП росіян

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 березня 2022, 22:05
На Донеччині й Луганщині ЗСУ знищили 12 танків і 10 БМП росіян
фото ООС

На Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ за добу знищили 12 танків і 10 БМП росіян, в районі угруповання "Схід" - знешкодили до 70 чоловік особового складу ворога, 7 танків і 4 БМП.

Джерело: Операція об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Деталі: На Донецькому та Луганському напрямках за добу було відбито 7 атак ворога.

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Українські захисники знищили 12 танків, 10 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки РФ.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та два безпілотних літальних апарати противника.

В районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська 3 рази атакували позиції українських захисників.

ВІДЕО ДНЯ

Окупанти зазнали втрат в живій силі та техніці: особового складу – до 70; танків – 7; БМП – 4; БПЛА – 2.

Теми: Донецька областьЛуганська областьвійна
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