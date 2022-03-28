В Донецкой и Луганской областях ВСУ уничтожили 12 танков и 10 БМП россиян

На Донецком и Луганском направлениях ВСУ за сутки уничтожили 12 танков и 10 БМП россиян, в районе группировки "Восток" - обезвредили до 70 человек личного состава врага, 7 танков и 4 БМП.

Источник: Операция объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Детали: На Донецком и Луганском направлениях за сутки было отбито 7 атак врага.

Украинские защитники уничтожили 12 танков, 10 БМП и 3 единицы автомобильной техники РФ.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет и два беспилотных летательных аппарата противника.

В районе оперативно-тактической группировки "Восток" российские войска 3 раза атаковали позиции украинских защитников.

Оккупанты понесли потери в живой силе и технике: личного состава – до 70; танков – 7; БМП – 4; БПЛА – 2.