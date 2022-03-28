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ООН може ініціювати підписання угод про гуманітарне перемир'я між Україною та РФ

Понеділок, 28 березня 2022, 22:38

Організація об'єднаних націй може ініціювати укладання угод про гуманітарне перемир'я між Україною та РФ.

Джерело: Інтерфакс-Україна, прес-служба ООН.

Дослівно: "Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш доручив своєму заступнику з гуманітарних питань Мартіну Гріффітсу негайно обговорити зі сторонами, залученими до війни в Україні, можливість укладання угод про гуманітарне перемир'я та питання їх практичної реалізації".

Деталі: Виступаючи цього ж дня перед журналістами, Гутерріш повідомив, що війна в Україні призвела до "безглуздої втрати тисяч життів, вимушеного переселення десяти мільйонів людей, переважно жінок і дітей, систематичного руйнування важливої ​​інфраструктури та стрімкого зростання глобальних цін на продовольство та енергоносії" . Тому генсек заявив, що "необхідно покласти цьому (війні – ред.) кінець".

Гутерріш сподівається, що перемир'я дозволить забезпечити доставку гуманітарної допомоги, а також безпеку мирних жителів.

Дослівно Гуттеріш: "Воно (перемир'я) врятує життя, запобігаьтиме стражданням і захистить мирне населення".

Деталі: Також Гутерріш наголосив, що рішення "гуманітарної трагедії перебуває не в гуманітарній, а в політичній площині"

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Дослівно Гутеріш: "Я закликаю до негайного гуманітарного перемир'я, яке дозволить досягти прогресу в ході серйозних політичних переговорів, спрямованих на досягнення мирної угоди, заснованої на принципах Статуту ООН".

Теми: ООНРосіявійна
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