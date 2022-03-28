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ООН может инициировать подписание соглашений о гуманитарном перемирии между Украиной и РФ

Понедельник, 28 марта 2022, 22:38

Организация объединенных наций может инициировать заключение соглашений о гуманитарном перемирии между Украиной и РФ.

Источник: Интерфакс-Украина, пресслужба ООН.

Дословно: "Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш поручил своему заместителю по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу немедленно обсудить со сторонами, вовлеченными в войну в Украине, возможность заключения соглашений о гуманитарном перемирии и вопросы их практической реализации".

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Детали: Выступая в этот же день перед журналистами Гутерриш сообщил, что война в Украине привела к "бессмысленной потере тысяч жизней, вынужденному переселению десяти миллионов человек, в основном женщин и детей, систематическому разрушению важной инфраструктуры и стремительному росту глобальных цен на продовольствие и энергоносители". Поэтому генсек заявил, что "необходимо положить этому (войне - ред.) конец".

Гутерриш надеется, что перемирие позволит обеспечить доставку гуманитарную помощи, а также безопасность мирных жителей.

Дословно Гуттериш: "Оно (перемирие) спасет жизни, предотвратит страдания и защитит мирное населения".

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Детали: Также Гутерриш подчеркнул, что решение "гуманитарной трагедии находится не в гуманитарной, а в политической плоскости"

Дословно Гуттериш: "Я призываю к немедленному гуманитарному перемирию, которое позволит добиться прогресса в ходе серьезных политических переговоров, направленных на достижение мирного соглашения, основанного на принципах Устава ООН".

Темы: ООНРосcиявойна
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