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ЄБРР закриває офіси в Росії та Білорусі

Понеділок, 28 березня 2022, 22:52

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про закриття своїх представництв у Москві та Мінську через військове вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться у заяві на сайті ЄБРР, повідомляє "Європейська правда".

"ЄБРР рішуче засудив війну проти України, і рішення про закриття офісів у Москві та Мінську є неминучим наслідком дій Російської Федерації за допомогою Білорусі", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ЄБРР продовжує свою непохитну підтримку України і вже узгодив початковий пакет заходів для забезпечення стабільності на суму 2 млрд євро для України та інших країн, які постраждали від війни.

Кошти для країн-сусідів України передбачені для допомоги у зв’язку з приїздом біженців, пом’якшення наслідків війни та санкцій для їхнього енергетичного сектору, підтримання ліквідності для малого та середнього бізнесу. 

Банк зазначає, що планує активно допомагати у майбутній відбудові України у співпраці з ЄС, США та іншими міжнародними фінансовими установами. 

Теми: ЄБРРРосіяБілорусь
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