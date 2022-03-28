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ЕБРР закрывает офисы в России и Беларуси

Понедельник, 28 марта 2022, 22:52

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о закрытии своих представительств в Москве и Минске из-за военного вторжения России в Украину.

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕБРР, сообщает "Европейская правда".

"ЕБРР решительно осудил войну против Украины, и решение о закрытии офисов в Москве и Минске является неизбежным следствием действий Российской Федерации с помощью Беларуси", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что ЕБРР продолжает свою непреклонную поддержку Украины и уже согласовал первоначальный пакет мер по обеспечению стабильности на сумму 2 млрд евро для Украины и других пострадавших от войны стран.

Денежные средства для стран-соседей Украины предусмотрены для помощи в связи с приездом беженцев, смягчения последствий войны и санкций для их энергетического сектора, поддержания ликвидности для малого и среднего бизнеса.

Банк отмечает, что планирует активно помогать в будущем восстановлении Украины в сотрудничестве с ЕС, США и другими международными финансовыми учреждениями.

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Темы: ЕБРРРосcияБеларусь
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