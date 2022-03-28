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У Мелітополі росіяни викрали начальницю управління освіти – мер

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 березня 2022, 23:12
У Мелітополі росіяни викрали начальницю управління освіти – мер
ЗНАК НА В'ЇЗДІ ДО МІСТА. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ ПРЕССЛУЖБА МІСЬКРАДИ МЕЛІТОПОЛЯ

У Мелітополі російські окупанти викрали начальника управління освіти Мелітопольської міськради Ірину Щербак.

Джерело: мєр Мелітополя Іван Федоров у відеозверненні у Facebook

Деталі: За словами Федорова, росіяни ходили по навчальних закладах міста та намагалися змусити вчителів та вихователів відновити навчальний процес "за якоюсь незрозумілою російською програмою".

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Пряма мова: "Жоден директор школи та жоден директор дитсадка не погодилися взаємодіяти з окупантами. Вони не знайшли кращого способу досягти бажаного і сьогодні викрали начальницю управління освіти Ірину Щербак та висунули їй претензії у розтраті бюджетних коштів".

Більше деталей: Федоров назвав ці звинувачення абсурдними, оскільки управління освіти міста перебуває в юрисдикції України, і РФ не може висувати його працівникам будь-які претензії.

За його словами, окупанти хочуть змусити вчителів через призму страху розпочати навчальний процес.

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"Я вважаю за неможливе сьогодні відновлення навчального процесу в Мелітополі, тому що там орудують російські війська, і виходити на вулицю абсолютно небезпечно", - наголосив Федоров.

Він також повідомив, що Мелітополь другу добу перебуває в інформаційній блокаді, оскільки російські війська заблокували там мобільний зв'язок та інтернет.

Теми: Мелітопольосвіта
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