Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мелітополі росіяни викрали начальницю управління освіти – мер

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 березня 2022, 23:12
ЗНАК НА В'ЇЗДІ ДО МІСТА. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ ПРЕССЛУЖБА МІСЬКРАДИ МЕЛІТОПОЛЯ

У Мелітополі російські окупанти викрали начальника управління освіти Мелітопольської міськради Ірину Щербак.

Джерело: мєр Мелітополя Іван Федоров у відеозверненні у Facebook

Деталі: За словами Федорова, росіяни ходили по навчальних закладах міста та намагалися змусити вчителів та вихователів відновити навчальний процес "за якоюсь незрозумілою російською програмою".

Пряма мова: "Жоден директор школи та жоден директор дитсадка не погодилися взаємодіяти з окупантами. Вони не знайшли кращого способу досягти бажаного і сьогодні викрали начальницю управління освіти Ірину Щербак та висунули їй претензії у розтраті бюджетних коштів".

Більше деталей: Федоров назвав ці звинувачення абсурдними, оскільки управління освіти міста перебуває в юрисдикції України, і РФ не може висувати його працівникам будь-які претензії.

За його словами, окупанти хочуть змусити вчителів через призму страху розпочати навчальний процес.

"Я вважаю за неможливе сьогодні відновлення навчального процесу в Мелітополі, тому що там орудують російські війська, і виходити на вулицю абсолютно небезпечно", - наголосив Федоров.

ВІДЕО ДНЯ

Він також повідомив, що Мелітополь другу добу перебуває в інформаційній блокаді, оскільки російські війська заблокували там мобільний зв'язок та інтернет.

Теми: Мелітопольосвіта
Головне сьогодні

Фотожурналіста Макса Левіна знайшли мертвим

Папа Римський розглядає можливість візиту в Україну

відеоВ Енергодарі росіяни розігнали мітинг чергами з мінометів – є поранені

Окупанти викрали мера Таврійська - громада

оновленоЗведення Генштабу: Росіяни почали мобілізувати своїх військових у Придністров’ї

РФ завдала ракетних ударів по Полтаві і Кременчуку

Усі новини...
Мелітополь
Окупанти відключили Мелітополь від українського зв'язку та інтернету – ЗМІ
Окупанти не змогли провести в Мелітополі проплачений мітинг – ОВА
У Мелітополі росіяни почали полювання на "фашистів" — тих, хто не хоче підкорятися Росії
Останні новини
13:19
ГУР оприлюднило дані росіян, які з артилерії обстрілюють українські міста
13:16
фотоЗвільнених із полону бійців везуть додому
13:10
Хроніки війни в Україні. День 38-й ОНЛАЙН
12:57
Wizz Air не літатиме в РФ
12:52
Окупанти не пропускають через блокпост 200 авто мелітопольців – мер
12:51
Фотожурналіста Макса Левіна знайшли мертвим
12:40
Папа Римський розглядає можливість візиту в Україну
12:31
відеоВ Енергодарі росіяни розігнали мітинг чергами з мінометів – є поранені
12:29
Мінекономіки: падіння у першому кварталі складає 16%
12:20
Окупанти з початку війни вбили 158 дітей, понад 250 – поранені
Усі новини...