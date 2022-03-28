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В Мелитополе россияне похитили начальника управления образования – мэр

Катерина ТищенкоПонедельник, 28 марта 2022, 23:12
В Мелитополе россияне похитили начальника управления образования – мэр
ЗНАК НА ВЪЕЗДЕ В ГОРОД. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ПРЕСС-СЛУЖБА ГОРСОВЕТА МЕЛИТОПОЛЯ

В Мелитополе российские оккупанты похитили начальника управления образования Мелитопольского горсовета Ирину Щербак.

Источник: мєр Мелитополя Иван Федоров в видеообращении в Facebook

Детали: По словам Федорова, россияне ходили по учебным заведениям города и пытались заставить учителей и воспитателей возобновить учебный процесс "по какой-то непонятной российской программе".

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Прямая речь: "Ни один директор школы и ни один директор детского сада не согласились взаимодействовать с оккупантами. Они не нашли лучшего способа достичь желаемого и сегодня украли начальника управления образования Ирину Щербак и предъявили ей претензии в растрате бюджетных денежных средств".

Больше деталей: Федоров назвал эти обвинения абсурдными, поскольку управление образования города находится в юрисдикции Украины, и РФ не может предъявлять его работникам какие-либо претензии.

По его словам, оккупанты хотят заставить учителей через призму страха начать учебный процесс.

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"Я считаю невозможным сегодня возобновление учебного процесса в Мелитополе, потому что там орудуют российские войска, и выходить на улицу абсолютно небезопасно", - подчеркнул Федоров.

Он также сообщил, что Мелитополь вторые сутки находится в информационной блокаде, поскольку российские войска заблокировали там мобильную связь и интернет.

Темы: Мелитопольобразование
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