Італія погодилась стати гарантом безпеки для України – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Італія погодилася стати гарантом безпеки для України.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Італія погодилася стати одним із гарантів безпеки України у відповідній новій системі гарантій, яку ми опрацьовуємо зараз".
Деталі: Президент додав, що 29 березня продовжить говорити із світомими лідерами про гарантії безпеки для України.
Зеленський розповів, що 28 березня був "активний дипломатичний день".
Зокрема, він говорив із прем'єр-міністром Великої Британії Джонсон, прем'єр-міністром Канади Трюдо, канцлером Німеччини Шольцом, прем'єр-міністром Італії Драґі та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
Він розповів, що домовився з Джонсоном про посилення санкцій проти РФ, Канада також підтримує більш жорстке реагування світу.
У розмові з Шольцом Зеленський приділив значну увагу необхідності посилити санкції проти Росію.
Зеленський подякував президенту Азербайджану за надану Україні гуманітарну підтримку і поінформував про стан справ на територіях, куди зайшли російські війська.