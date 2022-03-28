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Італія погодилась стати гарантом безпеки для України – Зеленський

Мазуренко Альона Понеділок, 28 березня 2022, 23:48

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Італія погодилася стати гарантом безпеки для України. 

Джерело: відеозвернення Зеленського 

Пряма мова: "Італія погодилася стати одним із гарантів безпеки України у відповідній новій системі гарантій, яку ми опрацьовуємо зараз". 

Деталі: Президент додав, що 29 березня продовжить говорити із світомими лідерами про гарантії безпеки для України. 

Зеленський розповів, що 28 березня був "активний дипломатичний день".

Зокрема, він говорив із прем'єр-міністром Великої Британії Джонсон, прем'єр-міністром Канади Трюдо, канцлером Німеччини Шольцом, прем'єр-міністром Італії Драґі та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Він розповів, що домовився з Джонсоном про посилення санкцій проти РФ, Канада також підтримує більш жорстке реагування світу.

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У розмові з Шольцом Зеленський приділив значну увагу необхідності посилити санкції проти Росію.

Зеленський подякував президенту Азербайджану за надану Україні гуманітарну підтримку і поінформував про стан справ на територіях, куди зайшли російські війська.

Теми: ІталіяРосіяУкраїна
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