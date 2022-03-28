Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Италия согласилась стать гарантом безопасности для Украины – Зеленский

Алена МазуренкоПонедельник, 28 марта 2022, 23:48
Италия согласилась стать гарантом безопасности для Украины – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Италия согласилась стать гарантом безопасности Украины.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в соответствующей новой системе гарантий, которую мы прорабатываем сейчас".

Реклама:

Детали: Президент добавил, что 29 марта продолжит говорить с мировыми лидерами о гарантиях безопасности для Украины.

Зеленский рассказал, что 28 марта был "активный дипломатический день".

В частности, он говорил с премьер-министром Великобритании Джонсон, премьер-министром Канады Трюдо, канцлером Германии Шольцом, премьер-министром Италии Драги и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

ВИДЕО ДНЯ

Он рассказал, что договорился с Джонсоном об ужесточении санкций против РФ, Канада также поддерживает более жесткое реагирование мира.

В беседе с Шольцом Зеленский уделил большое внимание необходимости усилить санкции против России.

Зеленский поблагодарил президента Азербайджана за оказанную Украине гуманитарную поддержку и проинформировал о состоянии дел на территориях, куда зашли российские войска.

Темы: ИталияРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Италия
В Италии попал в ДТП автобус с украинцами, есть пострадавшие
Италия хочет установить лимит цен на авиабилеты, Ryanair возмущен
Итальянские футбольные клубы завершили сезон с наибольшими убытками за 15 лет
Последние новости
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
Все новости...
Реклама: