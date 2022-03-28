Италия согласилась стать гарантом безопасности для Украины – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Италия согласилась стать гарантом безопасности Украины.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в соответствующей новой системе гарантий, которую мы прорабатываем сейчас".

Детали: Президент добавил, что 29 марта продолжит говорить с мировыми лидерами о гарантиях безопасности для Украины.

Зеленский рассказал, что 28 марта был "активный дипломатический день".

В частности, он говорил с премьер-министром Великобритании Джонсон, премьер-министром Канады Трюдо, канцлером Германии Шольцом, премьер-министром Италии Драги и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он рассказал, что договорился с Джонсоном об ужесточении санкций против РФ, Канада также поддерживает более жесткое реагирование мира.

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В беседе с Шольцом Зеленский уделил большое внимание необходимости усилить санкции против России.

Зеленский поблагодарил президента Азербайджана за оказанную Украине гуманитарную поддержку и проинформировал о состоянии дел на территориях, куда зашли российские войска.