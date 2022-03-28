Зеленський застеріг від пасивних санкцій: Ми повинні чекати на хімічну зброю?

Президент Володимир Зеленський застерігає країни світу від пасивної санкційної політики проти РФ і залежності посилення санкцій від подальшої агресії Росії щодо України.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Зараз багато натяків і попереджень про те, що нібито посилення санкцій, наприклад у вигляді ембарго на постачання російської нафти в Європу, буде тільки у випадку, якщо Росія застосує хімічну зброю.

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Просто немає слів. Лише вдумайтесь, до чого все дійшло: чекати на хімічну зброю. Ми, живі люди, повинні чекати. Хіба все, що російські військові роблять до цього і зробили вже, не заслуговує на нафтове ембарго? Фосфорні бомби не заслуговують? Обстріляні хімічні виробництва чи атомна станція не заслуговують?"

Деталі: Зеленський підкреслив, що Україна не може і не буде погоджуватися з пасивною санкційною позицією деяких суб’єктів щодо Росії.

"Не повинно бути жодних підвішених санкцій пакетів – мовляв, якщо російські війська зроблять щось, тоді буде якась відповідь. Ми вже пройшли цю історію в минулому році, коли говорили, що потрібні потужні превентивні санкції проти РФ, щоб не було вторгнення. Превентивний пакет не зробили, повномасштабна війна почалася", - нагадав він.

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Зеленський підкреслив, що санкційні пакети мають бути дієвими, а не створювати в Росії ілюзію, "ніби вони можуть дозволити собі і надалі те, що роблять зараз".

"Вже цього тижня ми створюємо при Офісі президента групу українських і міжнародних експертів, які на постійній основі будуть аналізувати застосовані санкції проти Росії, на що вони реально впливають. Наша мета – щоб санкції працювали так, як це і задумувалось, щоб не було жодної можливості їх обходити", - повідомив президент.