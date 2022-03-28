Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський застеріг від пасивних санкцій: Ми повинні чекати на хімічну зброю?

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 березня 2022, 23:56
Зеленський застеріг від пасивних санкцій: Ми повинні чекати на хімічну зброю?
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський застерігає країни світу від пасивної санкційної політики проти РФ і залежності посилення санкцій від подальшої агресії Росії щодо України.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Зараз багато натяків і попереджень про те, що нібито посилення санкцій, наприклад у вигляді ембарго на постачання російської нафти в Європу, буде тільки у випадку, якщо Росія застосує хімічну зброю.

Реклама:

Просто немає слів. Лише вдумайтесь, до чого все дійшло: чекати на хімічну зброю. Ми, живі люди, повинні чекати. Хіба все, що російські військові роблять до цього і зробили вже, не заслуговує на нафтове ембарго? Фосфорні бомби не заслуговують? Обстріляні хімічні виробництва чи атомна станція не заслуговують?"

Деталі: Зеленський підкреслив, що Україна не може і не буде погоджуватися з пасивною санкційною позицією деяких суб’єктів щодо Росії.

"Не повинно бути жодних підвішених санкцій пакетів – мовляв, якщо російські війська зроблять щось, тоді буде якась відповідь. Ми вже пройшли цю історію в минулому році, коли говорили, що потрібні потужні превентивні санкції проти РФ, щоб не було вторгнення. Превентивний пакет не зробили, повномасштабна війна почалася", - нагадав він.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський підкреслив, що санкційні пакети мають бути дієвими, а не створювати в Росії ілюзію, "ніби вони можуть дозволити собі і надалі те, що роблять зараз".

"Вже цього тижня ми створюємо при Офісі президента групу українських і міжнародних експертів, які на постійній основі будуть аналізувати застосовані санкції проти Росії, на що вони реально впливають. Наша мета – щоб санкції працювали так, як це і задумувалось, щоб не було жодної можливості їх обходити", - повідомив президент.

Теми: ЗеленськийсанкціїРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
Усі новини...
Реклама: