Зеленский предостерег от пассивных санкций: Мы должны ждать химического оружия?

Президент Владимир Зеленский предостерегает страны мира от пассивной санкционной политики против РФ и зависимости усиления санкций от дальнейшей агрессии России в отношении Украины.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Сейчас много намеков и предупреждений о том, что якобы усиление санкций, например, в виде эмбарго на поставку российской нефти в Европу, будет только в случае, если Россия применит химическое оружие.

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Просто нет слов. Только вдумайтесь, до чего все дошло: ждать химического оружия. Мы, живые люди, должны ждать. Разве все, что российские военные делают до этого и сделали уже, не заслуживает нефтяного эмбарго? Фосфорные бомбы не заслуживают? Обстрелянные химические производства или атомная станция не заслуживают?".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина не может и не будет соглашаться с пассивной санкционной позицией некоторых субъектов в отношении России.

"Не должно быть никаких подвешенных санкционных пакетов – мол, если российские войска сделают что-то, тогда будет какой-то ответ. Мы уже прошли эту историю в прошлом году, когда говорили, что нужны мощные превентивные санкции против РФ, чтобы не было вторжения. Превентивный пакет не сделали, полномасштабная война началась", – напомнил он.

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Зеленский подчеркнул, что санкционные пакеты должны быть действенными, а не создавать у России иллюзию, "будто они могут позволить себе и дальше делать то, что делают сейчас".

"Уже на этой неделе мы создаем при Офисе президента группу украинских и международных экспертов, которые будут на постоянной основе анализировать примененные санкции против России, на что они реально влияют. Наша цель – чтобы санкции работали так, как это и задумывалось, чтобы не было никакой возможности обходить их", - сообщил президент.