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Без ейфорії, але й без самонакручування: Зеленський дав пораду українцям

Катерина ТищенкоВівторок, 29 березня 2022, 00:19
Без ейфорії, але й без самонакручування: Зеленський дав пораду українцям
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що ситуацію в Україні потрібно сприймати без надмірної ейфорії й завищених очікувань, але й без "самонакручування".

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Ситуацію зараз треба сприймати врівноважено, мудро, наскільки це можливо. Без надмірної ейфорії від успіхів, але й без самонакручування. Нам ще потрібен час, нам ще потрібна зброя, ми ще повинні боротися й терпіти. Нам не можна випалювати емоції зараз, не можна завищувати очікування, просто щоб не перегоріти".

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Деталі: Президент розповів, що українські захисники просуваються на Київщині, повертають контроль над територією.

"Звільнили Ірпінь... Окупантів відштовхують від Ірпеня, відштовхують від Києва. Проте все ж зарано говорити про безпеку в цій частині нашої області. Бойові дії тривають", - сказав він.

Зеленський розповів, що російські війська утримують під своїм контролем північ Київщини, мають ресурси й живу силу, а також намагаються відновлювати розбиті підрозділи.

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"Рівень їхніх втрат навіть у 90% не є для них аргументом, щоб зупинятися. Сотні й сотні одиниць спаленої та залишеної ворожої техніки не переконують їх, що так буде з кожним", - зазначив президент.

За його словами, ситуація на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Донбасі та півдні України залишається напруженою й дуже складною.

Теми: ЗеленськийвійнаКиївська область
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