Без эйфории, но и без самонакручивания: Зеленский дал совет украинцам

Президент Владимир Зеленский заявляет, что ситуацию в Украине нужно воспринимать без чрезмерной эйфории и завышенных ожиданий, но и без "самонакручивания".

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Ситуацию сейчас нужно воспринимать уравновешенно, мудро, насколько это возможно. Без чрезмерной эйфории от успехов, но и без самонакручивания. Нам еще нужно время, нам еще нужно оружие, мы еще должны бороться и терпеть. Нам нельзя выжигать эмоции сейчас, нельзя завышать ожидания, просто чтобы не перегореть".

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Детали: Президент рассказал, что украинские защитники продвигаются в Киевской области, возвращают контроль над территорией.

"Освободили Ирпень... Оккупантов отталкивают от Ирпеня, отталкивают от Киева. Однако все же рано говорить о безопасности в этой части нашей области. Боевые действия продолжаются", - сказал он.

Зеленский рассказал, что российские войска удерживают под своим контролем север Киевской области, имеют ресурсы и живую силу, а также пытаются восстанавливать разбитые подразделения.

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"Уровень их потерь даже в 90% не является для них аргументом, чтобы останавливаться. Сотни и сотни единиц сожженной и оставленной вражеской техники не убеждают их, что так будет с каждым", - отметил президент.

По его словам, ситуация в Черниговской, Сумской, Харьковской областях, на Донбассе и юге Украины остается напряженной и очень сложной.