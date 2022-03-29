У Київській області українські захисники продовжують бойові дії та утримують контроль деяких позицій, а в інших визначених районах здійснюються контратаки на окремих напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Угруповання, що захищають Київ, з метою покращення оперативного положення та утримання зовнішнього рубежу оборони, продовжують бойові дії, утримують контроль за ситуацією в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка.

Частиною сил продовжується ведення оборонної операції у інших визначених районах, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони та здійснюються контратаки на окремих напрямках".

Деталі: У Генштабі відзначають, що противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил.

Дослівно: "Зниження бойового потенціалу підрозділів противника командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та нанесенням ракетно-бомбових ударів, знищуючи таким чином інфраструктуру українських міст".