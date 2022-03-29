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Под Киевом украинцы держат оборону и контратакуют – Генштаб

Мазуренко Алена Вторник, 29 марта 2022, 00:48
фото: Генштаб

В Киевской области украинские защитники продолжают боевые действия и удерживают контроль некоторых позиций, а в других определенных районах осуществляют контратаки.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Группировки, защищающие Киев с целью улучшения оперативного положения и удержания внешнего рубежа обороны, продолжают боевые действия, удерживают контроль за ситуацией в населенных пунктах Мотыжин, Лесное, Капитановка и Дмитровка.

Частью сил продолжается ведение оборонной операции в других определенных районах, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны и осуществляются контратаки по отдельным направлениям".

Детали: В Генштабе отмечают, что противник ослаблен, дезориентирован, значительная часть его отрезана от логистического обеспечения и основных сил.

Дословно: "Снижение боевого потенциала подразделений противника командование оккупационных войск пытается компенсировать неизбирательным огнем артиллерии и нанесением ракетно-бомбовых ударов, уничтожая таким образом инфраструктуру украинских городов".

Темы: КиеввойнаРосcияУкраина
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