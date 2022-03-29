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Міноборони Британії: "Вагнерівці" вже в Україні разом із вищим керівництвом

Вівторок, 29 березня 2022, 00:50

Російська приватна військова компанія "Група Вагнера" вже розгорнута на Сході України.

Джерело: розвідка Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Дослівно: "Очікується, що для проведення бойових дій буде виведено понад 1000 найманців, включаючи вищих керівників організації.

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Через значні втрати та вторгнення, яке в основному застопорилося, Росія, швидше за все, була змушена змінити пріоритетність персоналу Вагнера для України за рахунок операцій в Африці та Сирії".

Теми: Росіявійна
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