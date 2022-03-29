Минобороны Британии: "Вагнеровцы" уже в Украине вместе с высшим руководством

Российская частная военная компания "Группа Вагнера" ​​уже развернута на Востоке Украины.

Источник: разведка Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Дословно: "Ожидается, что для проведения боевых действий будут выведены более 1000 наемников, включая высших руководителей организации.

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Из-за значительных потерь и в большей степени застопорения вторжения Россия, скорее всего, была вынуждена изменить приоритетность персонала Вагнера для Украины за счет операций в Африке и Сирии".