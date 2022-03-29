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Повітряні сили "приземлили" 17 цілей противника, з них - 8 літаків

Валентина РоманенкоВівторок, 29 березня 2022, 00:54

Повітряні сили України за добу 28 березня знищили 17 потвітряних цілей ворога.

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил України

Дослівно: "Доброго вечора, ми з України!  28 березня Повітряні сили знищили 17 повітряних цілей: 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БпЛА та дві крилаті ракети рашистів.

Все буде Україна! Тримаймо стрій".

Деталі: Також вказано, що авіація Повітряних исл продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках.

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