Воздушные силы "приземлили" 17 целей противника, из них – 8 самолетов

Воздушные силы Украины за сутки 28 марта уничтожили 17 воздушных целей врага.

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил Украины

Дословно: "Добрый вечер, мы из Украины! 28 марта Воздушные силы уничтожили 17 воздушных целей: 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БпЛА и две крылатые ракеты рашистов.

Все будет Украина! Держим строй".

Детали: Также указано, что авиация Воздушных исл продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях.