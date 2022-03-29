Воздушные силы "приземлили" 17 целей противника, из них – 8 самолетов
Вторник, 29 марта 2022, 00:54
Воздушные силы Украины за сутки 28 марта уничтожили 17 воздушных целей врага.
Источник: пресс-центр командования Воздушных сил Украины
Дословно: "Добрый вечер, мы из Украины! 28 марта Воздушные силы уничтожили 17 воздушных целей: 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БпЛА и две крылатые ракеты рашистов.
Все будет Украина! Держим строй".
Детали: Также указано, что авиация Воздушных исл продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях.
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