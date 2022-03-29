Кулеба розповів про очікування від нового раунду переговорів з РФ у Туреччині

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що найамбіційнішою метою України на переговорах з Росією у Туреччині цього тижня є досягнення угоди про припинення вогню.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Програмою-мінімум будуть гуманітарні питання, а програмою-максимум - досягнення домовленості про припинення вогню", - сказав він, відповідаючи на питання про масштаби майбутнього раунду мирних переговорів, яке, як очікується, розпочнуться завтра.

Кулеба заявив, що Україна не торгує людьми, землями та суверенітетом, і саме таку тверду позицію президент Володимир Зеленський дає доручення займати українській делегації.

"Президент України дав дуже чіткі вказівки нашій делегації. Ми не торгуємо людьми, землями та суверенітетом. Наша позиція залізобетонна. Вона підкріплена міжнародним правом, Збройними Силами України, міжнародними санкціями, які були застосовані проти Росії, зброєю, яка була передана та передається Україні для оборони від агресора", - заявив міністр, якого цитує пресслужба МЗС.

Раніше Кулеба написав у Twitter, що провів телефонну розмову з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.

"Вдячний Туреччині за проведення чергового раунду мирних переговорів між Україною та Росією. Сподіваюся, що за турецького посередництва ці переговори принесуть результати, що відповідають інтересам миру в Україні та нашій безпеці", - йдеться у повідомленні.

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Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що проведе переговори з делегаціями України та РФ перед їхніми переговорами у Стамбулі.

Новий раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться у Туреччині 28-30 березня.

Як відомо, у турецькій Анталії 10 березня вже був один раунд переговорів за участі глав МЗС України та РФ.

Дмитро Кулеба та Сергій Лавров обговорили питання гуманітарного коридору в Маріуполь та з міста і загальне 24-годинне припинення вогню, але не досягли прогресу в цих питаннях.