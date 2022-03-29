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Кулеба рассказал об ожиданиях от нового раунда переговоров с РФ в Турции

"Европейская правда"Вторник, 29 марта 2022, 01:20
Дмитрий Кулеба, Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что самой амбициозной целью Украины на переговорах с Россией в Турции на этой неделе является достижение соглашения о прекращении огня.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Программой-минимум будут гуманитарные вопросы, а программой-максимум — достижение договоренности о прекращении огня", — сказал он, отвечая на вопрос о масштабах предстоящего раунда мирных переговоров, который, как ожидается, начнется завтра.

Кулеба заявил, что Украина не торгует людьми, землями и суверенитетом, и именно такую ​​жесткую позицию президент Владимир Зеленский дает поручение занимать украинской делегации.

"Президент Украины дал очень четкие указания нашей делегации. Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом. Наша позиция железобетонная. Она подкреплена международным правом, Вооруженными Силами Украины, международными санкциями, примененными против России, оружием, которое было передано и передается Украине для обороны от агрессора", - заявил министр, которого цитирует пресс-служба МИД.

Ранее Кулеба написал в Twitter, что провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Благодарен Турции за проведение очередного раунда мирных переговоров между Украиной и Россией. Надеюсь, что при турецком посредничестве эти переговоры принесут результаты, отвечающие интересам мира в Украине и нашей безопасности", - говорится в сообщении.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проведет переговоры с делегациями Украины и РФ перед их переговорами в Стамбуле.

Как известно, в турецкой Анталии 10 марта уже был один раунд переговоров с участием глав МИД Украины и РФ.

Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров обсудили вопросы гуманитарного коридора в Мариуполь и из города и общее 24-часовое прекращение огня, но не достигли прогресса в этих вопросах.

Темы: войнаКулеба Дмитрий
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