США: Росіяни можуть відрізати українські війська на Донбасі

Росіяни змінили пріоритети і починають активніше просуватися на схід України.

Джерело: представник Пентагону в коментарі репортерам, якого цитує ABC

Деталі: Чиновник назвав просування російських військ на південний схід від Ізюма "поступовим просуванням" у напрямку Донбасу.

США вважають, що це може бути спроба відрізати українські війська на Сході від решти країни, отримати важелі впливу на майбутні переговори або переорієнтувати свої цілі.

Чиновник сказав, що "ми не зовсім впевнені, що стоїть за цією зміною пріоритетів. Все, що я можу сказати вам, це те, що ми бачимо".

Що передувало: Раніше ЗМІ з посиланням на американських чиновників повідомляли, що президент РФ Володимир Путін скоригував свою тактику щодо війни в Україні. Нова оцінка намірів Путіна, яку поділяють високопосадовці в адміністрації Байдена, полягає в тому, щоб змусити Київ прийняти претензії Росії на південні та східні території України. Росія хоче забезпечити "сухопутний міст" між західною частиною Росії та Кримським півостровом, а також розширити свій контроль над Донбасом.