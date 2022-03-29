США: Россияне могут отрезать украинские войска на Донбассе

Россияне сменили приоритеты и начинают активнее продвигаться на восток Украины.

Источник: представитель Пентагона в комментарии репортерам, которого цитирует ABC

Детали: Чиновник назвал продвижение российских войск к юго-востоку от Изюма "постепенным продвижением" в направлении Донбасса.

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США считают, что это может быть попытка отрезать украинские войска на Востоке от остальной страны, получить рычаги влияния на будущие переговоры или переориентировать свои цели.

Чиновник сказал, что "мы не совсем уверены, что стоит за этим изменением приоритетов. Все, что я могу сказать вам, это то, что мы видим".

Что предшествовало: Ранее СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщали, что президент РФ Владимир Путин скорректировал свою тактику по поводу войны в Украине. Новая оценка намерений Путина, которую разделяют чиновники в администрации Байдена, заключается в том, чтобы заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины. Россия хочет обеспечить "сухопутный мост" между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить контроль над Донбассом.