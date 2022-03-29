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ЄС має мотивувати українців покинути Польщу – єврокомісар

"Європейська правда"Вівторок, 29 березня 2022, 02:14
українські біженці в Польщі, фото: Getty Images

Європейський Союз має створити стимули для українців, які прибули під час війни до Польщі, переїхати до інших країн ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на actuality, таку заяву зробила єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

"Важливо мотивувати біженців покинути Польщу і спробувати поїхати до інших держав-членів (ЄС), тому що інакше ситуація не буде стійкою", - сказав Йоханссон.

Нагадаємо, що Польща, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, наразі Польща прийняла 2,3 мільйона українських біженців – біля 60% від їх загальної кількоітсі.

Йоханссон уточнює, що Брюссель "не працює над жодними квотами чи розподілом мігрантів" між країнами ЄС. Вона додала, що в той час як Союз перебуває під "великим тиском" - особливо на Польщу та Чехію - темпи припливу біженців поступово зменшуються. сповільнення. "Це близько 50 000 (людей) на день. На піку (міграційної хвилі) їх було понад 200 тисяч", – сказала вона.

Варто відмітити, що подібна позиція суперечить пропозиціям самої Польщі.

Раніше віце-прем’єр польського уряду та лідер правлячої партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський озвучив принципи, якими буде керуватися Польща у питанні підтримки біженців з України.

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" У нас є правило – ніяких релокацій (мова йде про примусовий расподіл біженців по країнам ЄС). Якщо хтось хоче тут залишитися, він залишається, а коли хоче піти - то йде. Ми нікого ні до чого не змушуємо", - зазначає Качинський. 

Також нагадаємо, що окрім тимчасового розміщення, Польща започаткує державну програму та залучатиме фінансування ЄС для будівництва житла для біженців з України.

Теми: ЄСПольщабіженцівійна
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