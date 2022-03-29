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ЕС должен мотивировать украинцев покинуть Польшу – еврокомиссар

"Европейская правда"Вторник, 29 марта 2022, 02:14
украинские беженцы в Польше, фото: Getty Images

Европейский Союз должен создать стимулы для украинцев, прибывших во время войны в Польшу, переехать в другие страны ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на actuality, такое заявление сделала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Важно мотивировать беженцев покинуть Польшу и попытаться уехать в другие государства-члены (ЕС), потому что иначе ситуация не будет устойчивой", - сказал Йоханссон.

Напомним, что Польша, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в настоящее время Польша приняла 2,3 миллиона украинских беженцев – около 60% от их общей численности.

Йоханссон уточняет, что Брюссель "не работает ни над квотами или распределением мигрантов" между странами ЕС. Она добавила, что в то время как Союз находится под "большим давлением" – особенно на Польшу и Чехию – темпы притока беженцев постепенно уменьшаются. замедление. "Это около 50 000 (человек) в день. На пике (миграционной волны) их было более 200 тысяч", - сказала она.

Следует отметить, что подобная позиция противоречит предложениям самой Польши.

Ранее вице-премьер польского правительства и лидер правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский озвучил принципы, которыми будет руководствоваться Польша по вопросу поддержки беженцев из Украины.

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"У нас есть правило – никаких релокаций (речь идет о принудительном распределении беженцев по странам ЕС). Если кто-то хочет здесь остаться, он остается, а когда хочет уйти - то идет. Мы никого ни к чему не заставляем", - отмечает Качиньский.

Также напомним, что кроме временного размещения, Польша откроет государственную программу и будет привлекать финансирование ЕС для строительства жилья для беженцев из Украины.

Темы: ЕСПольшабеженцывойна
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