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На Херсонщині ЗСУ здобули трофеї: два танки і зенітну установку ворога

Ольга Глущенко Вівторок, 29 березня 2022, 03:47
фото: facebook Угруповання військ "Південь"

У Херсонській області українській військові відбили атаку ворога, захопивши два танки і зенітну установку.

Джерело: Угруповання військ "Південь"

Дослівно: "Завдяки майстерній роботі підрозділів угруповання військ "Південь", сьогодні в Херсонській області була успішно відбита атака ворога.

В результаті якої знешкоджено БМД-2 й отримано в якості трофею два танки Т-64 (з повним комплектом боєприпасів) та одну зенітну установку 2М".

Деталі: Як повідомляють військові, за попередніми даними, "техніка перебувала на озброєнні 56-го гвардійського десантно-штурмового ордена Вітчизняної війни Донського козацького полку".

 
 
 

Теми: Херсонська областьвійнаЗбройні сили
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