Трофеи ВСУ в Херсонской области: два танка и зенитная установка врага
Вторник, 29 марта 2022, 03:47
В Херсонской области украинские военные отбили атаку врага, захватив два танка и зенитную установку.
Источник: Группировка войск "Юг"
Дословно: "Благодаря искусной работе подразделений группировки войск "Юг", сегодня в Херсонской области была успешно отбита атака врага.
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В результате которой обезврежены БМД-2 и получены в качестве трофея два танка Т-64 (с полным комплектом боеприпасов) и одна зенитная установка 2М".
Детали: Как сообщают военные, по предварительным данным, "техника находилась на вооружении 56-го гвардейского десантно-штурмового ордена Отечественной войны Донского казачьего полка".
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