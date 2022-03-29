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6 колишніх міністрів оборони Болгарії закликали надати військову допомогу Україні

"Європейська правда"Вівторок, 29 березня 2022, 03:56

Болгарії необхідно терміново надати допомогу Україні у зміцненні можливостей її армії.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BNR, про це йдеться у спільній заяві шести колишніх міністрів оборони: Бойко Ноєва, Ніколая Свинарова, Аню Ангелова, Тодора Тагарева, Велізара Шаламанова та Ніколая Ненчєва.

Колишні міністри відзначають, що в ці драматичні дні Болгарія "продовжує виділятися серед своїх союзників з Європейського Союзу та НАТО своєю нерішучою та неоднозначною політикою щодо військово-технічної допомоги Україні". 

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І що така політика шкодить авторитету Болгарії, впевнені колишні міністри оборони. Вони уточнюють - війна в Україні є прямою загрозою без пековим інтересам Болгарії. "Чому саме Болгарії, на відміну від усіх інших союзників, вважає, що їй загрожуватиме Путін? Чому саме Болгарія, на відміну від країн, що межують із конфліктом, боїться бути залученою до конфлікту?",- відмічається у спільній заяві. 

Колишні міністри закликали Національні збори Болгарії вжити необхідних заходів, щоб доручити уряду приєднатися до спільних європейських зусиль щодо зміцнення обороноздатності України. Вони уточнюють – це можна зробити за рахунок резервів  болгарської армії, без необхідності залучати додаткове фінансування.

Нагадаємо, напередодні президент Болгарії Румен Радев закликав уряд країни до термінових дій щодо отримання або оренди винищувачів.

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Радєв сказав, що порушив це питання перед президентом США Джо Байденом під час саміту НАТО, попросивши про швидку доставку винищувачів F-16, які купила Болгарія, або, як альтернатива, про придбання уживаних F-16 у лізинг.

Також  Болгарія не буде продовжувати чинний контракт на купівлю російського газу, який добігає кінця у липні нинішнього року.

Теми: БолгаріявійнаУкраїна
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