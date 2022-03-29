6 бывших министров обороны Болгарии призвали оказать военную помощь Украине

Болгарии необходимо срочно оказать помощь Украине в укреплении возможностей ее армии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNR, об этом говорится в совместном заявлении шести бывших министров обороны: Бойко Ноева, Николая Свиноварова, Аню Ангелова, Тодора Тагарева, Велизара Шаламанова и Николая Ненчева.

Бывшие министры отмечают, что в эти драматические дни Болгария продолжает выделяться среди своих союзников из Европейского Союза и НАТО своей нерешительной и неоднозначной политикой по военно-технической помощи Украине.

И что такая политика вредит авторитету Болгарии, уверены бывшие министры обороны. Они уточняют – война в Украине является прямой угрозой без интересов Болгарии. "Почему именно Болгарии, в отличие от всех других союзников, считает, что ей будет грозить Путин? Почему именно Болгария, в отличие от стран, граничащих с конфликтом, боится быть вовлеченной в конфликт?", - отмечается в совместном заявлении.

Бывшие министры призвали Национальное собрание Болгарии принять необходимые меры, чтобы поручить правительству присоединиться к совместным европейским усилиям по укреплению обороноспособности Украины. Они уточняют – это можно сделать за счет резервов болгарской армии, без необходимости привлекать дополнительное финансирование.

Напомним, накануне президент Болгарии Румен Радев призвал правительство страны к срочным действиям по получению или аренде истребителей.

Радев сказал, что поднял этот вопрос перед президентом США Джо Байденом во время саммита НАТО, попросив о скорой доставке истребителей F-16, купленных Болгарией, или, как альтернатива, о приобретении подержанных F-16 в лизинг.

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Также Болгария не будет продлевать действующий контракт на покупку российского газа, который подходит к концу в июле нынешнего года.