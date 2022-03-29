Графік евакуаційних потягів на 29 березня
Вівторок, 29 березня 2022, 04:22
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 29 березня.
Джерело: Укрзалізниця
Дослівно: "Укрзалізниця збереже мінімум по одному безкоштовному евакуаційному рейсу на добу з кожного регіону, де евакуаційні процеси є досі активними".
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Деталі: Додаткові евакуаційні потяги в Україні у вівторок курсуватимуть за таким графіком:
Харків
- 11:30 - №229/230 Харків - Ужгород
Краматорськ
ВІДЕО ДНЯ
- 13:00 - №274/273 Краматорськ - Львів;
- 16:00 - №276/275 Краматорськ - Львів.
А також:
- 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
- 16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
- 23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро.
Крі того, призначені й евакуаційні міжнародні рейси:
Польща
- 07:10 - 35/36 Львів – Пшемисль*
- 08:30 - 715/716 Київ – Пас-Вінниця* (11:25) – Пшемисль*
- 10:30 - 901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 17:02 - 814/813 Львів – Хелм
- 18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*
- 19:13 - 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм*
*квитки у продажу
Словаччина
- 11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице* (прибуття 13:49)
- 16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице* (прибуття 18:13)
*квитки у продажу
Угорщина
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт*
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт*
*квитки у продажу
Румунія
- 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)
Австрія
- 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень.