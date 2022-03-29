Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 29 березня.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "Укрзалізниця збереже мінімум по одному безкоштовному евакуаційному рейсу на добу з кожного регіону, де евакуаційні процеси є досі активними".

Деталі: Додаткові евакуаційні потяги в Україні у вівторок курсуватимуть за таким графіком:

Харків

11:30 - №229/230 Харків - Ужгород

Краматорськ

13:00 - №274/273 Краматорськ - Львів;

16:00 - №276/275 Краматорськ - Львів.

А також:

ВІДЕО ДНЯ

14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова

16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро

23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро.

Крі того, призначені й евакуаційні міжнародні рейси:

Польща

07:10 - 35/36 Львів – Пшемисль*

08:30 - 715/716 Київ – Пас-Вінниця* (11:25) – Пшемисль*

10:30 - 901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)

17:02 - 814/813 Львів – Хелм

18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*

19:13 - 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм*

*квитки у продажу

Словаччина

11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице* (прибуття 13:49)

16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице* (прибуття 18:13)

*квитки у продажу

Угорщина

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*

12:30 №33 Мукачево – Будапешт*

16:30 №32521 Мукачево – Будапешт*

*квитки у продажу

Румунія

23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)

Австрія